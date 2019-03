Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Berne schnell aufgeklärt

Delmenhorst

Eine Verkehrsunfallflucht in Berne konnte am Donnerstag, 28. Februar 2019, schnell aufgeklärt werden.

Ein 82-jähriger Mann aus Berne fuhr gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Lange Straße in Berne rückwärts und stieß mit seinem VW gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der 82-Jährige stieg nach dem Zusammenstoß kurz aus, stellte für sich fest, dass offensichtlich kein Schaden entstanden war und setzte seine Fahrt fort. Der Ehemann der Halterin des geparkten Fahrzeugs beobachtete den Vorfall und stellte sehr wohl einen Schaden am Dacia fest. Da er sich das Kennzeichen des VWs merken konnte, war der Verursacher schnell ermittelt.

Am Pkw des 82-Jährigen wurden ebenfalls Schäden festgestellt. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf 600 Euro geschätzt. Den VW-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

