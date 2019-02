Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Nordenham verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitten eine 33-Jährige sowie ein 54-Jähriger aus Nordenham bei einem Verkehrsunfall am Montag, 18. Februar 2019, 15:20 Uhr, in der Martin-Pauls-Straße in Nordenham.

Ein 39-Jähriger war mit seinem Audi A4 auf der Martin-Pauls-Straße in Fahrtrichtung Blexen unterwegs und beabsichtigte, nach links auf ein Tankstellengelände zu fahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste er verkehrsbedingt warten.

Ein nachfolgender 54-Jähriger erkannte die Situation und bremste seinen Audi TT bis zum Stillstand ab. Eine wiederum nachfolgende 33-Jährige, ebenfalls aus Nordenham, erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit ihrem Opel Meriva auf den Audi TT auf, welcher auf den Audi A4 aufgeschoben wurde. Der Opel Meriva war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Die 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Der 54-Jährige begab sich nach der Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

