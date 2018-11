POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Jade

Delmenhorst (ots) - Mindestens eine Person wurde am Donnerstag, 22. November 2018, 18:14 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 437 in Jade leicht verletzt.

Eine 60-jährige Frau aus Butjadingen kam mit ihrem Citroen aus Diekmannshausen und befuhr die Bundestraße 437 in Richtung Schwei. In einer Linkskurve wollte sie nach rechts in die Straße 'Neuer Weg' abbiegen, kündigte ihr Vorhaben an und verlangsamte ihr Fahrzeug.

Der folgende Fahrer eines Ford, ein 53-jähriger Mann aus Cuxhaven, bremste seinen Pkw ebenfalls ab. Die hinter ihm fahrende Führerin eines Ford, eine 55-jährige Frau aus dem Kreis Mettmann, übersah das Abbremsen und fuhr auf das Heck des vor ihr fahrenden Pkws auf.

Der 53-jährige Mann klagte im Anschluss über Kopfschmerzen.

Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wurde noch nicht beziffert.

