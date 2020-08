POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02. August 2020 Strandkörbe

Polizeiinspektion Cuxhaven

Strandkörbe in der Grimmershörnbucht

Cuxhaven. In der Nacht zum 01.08.2020, verursachten bislang unbekannte Täter Sachbeschädigungen an insgesamt vier Strandkörben in der Grimmershörnbucht. Dabei wurden in einem Fall zwei grüne und zwei höherwertige graue Klappstühle, sowie eine Kühlbox entwendet. In einem weiteren Fall brannte ein Strandkorb komplett aus. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möchte diese bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Telefonnummer 04721 / 573 - 0, angeben.

Bereich Schiffdorf

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Schiffdorf-Spaden. Am Samstag, den 01.08.2020, um 12.00 Uhr, missachtete ein 72-jähriger Geestländer mit seinem PKW im Neufelder Weg die Vorfahrt eines 54-jährigen Mofa-Fahrers aus Bremerhaven. Der Geestländer übersah an der Einfahrt zum dortigen Einkaufscenter den Mofa-Fahrer, so dass dieser ausweichen musste. Der Mofa-Fahrer stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu. Vorsorglich wurde der Mofa-Fahrer ins Krankenhaus verbracht. An dem Mofa entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

