POL-H: Nordstadt/Mitte: Streifenwagen kollidiert während der Einsatzfahrt mit Opel - fünf Personen leicht verletzt

Am Samstagnachmittag, 13.11.2021, ist ein Streifenwagen während einer Einsatzfahrt auf der Kreuzung Weidendamm/Arndtstraße/Herschelstraße mit einem von rechts kommenden Opel kollidiert. Zwei Polizeibeamte und drei Insassen des Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover war der Streifenwagen gegen 16:20 Uhr auf dem Weg zu einer gemeldeten Körperverletzung im Innenstadtbereich. Dazu schaltete der 27-jährige Fahrer des Streifenwagens Blaulicht und Martinshorn ein. Neben ihm war ein 24-jähriger Polizeibeamter im Einsatzfahrzeug. Bei der Einsatzfahrt kam er vom Weidendamm, querte die Arndtstraße und wollte geradeaus in die Herschelstraße einfahren. Ein 31-Jähriger war zeitgleich mit seinem Opel Meriva, besetzt mit ihm, einer 27-Jährigen, einer 17-Jährigen und einem drei Monate alten Säugling, auf der Arndtstraße in Richtung Vahrenwalder Straße unterwegs. Der 31-Jährige fuhr bei grüner Ampel in die Kreuzung ein. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Bis auf die 17-jährige Mitfahrerin des Opel Meriva wurden alle beteiligten Personen leicht verletzt und wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von circa 14.000 Euro.

Der VUD Hannover ermittelt nun wegen mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung. /ms

