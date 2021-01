Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Lenkräder aus hochwertigen Autos gestohlen

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wesel (ots)

In mindestens drei Fällen schlugen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Lackhausen und in der Feldmark zu: Sie schlugen die Scheiben an hochwertigen Fahrzeugen ein und stahlen daraus Lenkräder und Airbags.

Betroffen waren ein Mercedes GL und ein BMW an der Straße Färberskamp sowie ein BMW an der Wilhelm-Leuschner-Straße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell