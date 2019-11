Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Polizei sucht Hinweise

Voerde (ots)

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Freitag (08.11.19) gegen 16.00 Uhr an einem Unfall beteiligt war.

Der unbekannte Mann überquerte mit seinem Rad an einem "Übergang" die Hindenburgstraße in Richtung der Straße "Am Industriepark". Dabei fuhr er einen 33-jährigen Mann aus Wesel an, der auf der Straße "Am Industrieparkt" in Richtung Wesel unterwegs war.

Der Mann fiel zu Boden und verletzt sich dabei leicht. Der unbekannte Radfahrer blieb erst stehen, fuhr dann aber einfach weiter.

Der Gesuchte ist etwa 190 cm groß, er hat kurze, graue Haare, er fuhr ein weiß/graues Fahrrad, vermutlich ein Trekkingrad und er trug keinen Helm.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Mann kennen, melden sich bitte bei der Polizei in Voerde unter, Tel.: 02855 / 9638-0.

