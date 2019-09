Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Sattelzugmaschine umgekippt, Fahrer leicht verletzt

Kamp-Lintfort (ots)

Am 23.09.2019 gegen 14:25 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Duisburg mit seiner Sattelzugmaschine (Muldenkipper) die Rheinberger Straße (B510) aus Kamp-Lintfort kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. In Höhe der Einmündung zur Nordstraße kam die Sattelzugmaschine aufgrund ungeklärter Ursache ins Schlingern. Durch das Aufschaukeln kippte die Sattelzugmaschine auf die linke Fahrzeugseite und rutschte über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Grünstreifen. Dort kam die Sattelzugmaschine zum Stillstand. Der 46-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Unfallaufnahme wurde die B510 für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte an der Unfallstelle wechselseitig vorbeigeführt. Für die anschließende Bergung des Sattelzuges wurde die Unfallstelle nochmals für ca. 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Gegen 17:15 Uhr wurden die Verkehrsmaßnahmen wieder aufgehoben.

