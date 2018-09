Hamminkeln (ots) - Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr beobachtete eine 32-jährige Hamminkelnerin auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße, wie die Fahrerin eines Mercedes beim Rückwärtsausparken ein anderes Auto touchierte und beschädigte. Anschließend fuhr die Seniorin von dem Parkplatz herunter in Richtung Blumenkamper Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem anderen Auto zu kümmern.

Beschreibung der Flüchtigen:

klein, circa 70 Jahre alt, weiße,lockige Haare. Sie fuhr einen länglichen, silberfarbenen Mercedes mit Stufenheck. Auf dem Kennzeichen war die Städtekennung WES zu lesen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere einen Mann, der in einem Geschäftseingang stand und sich das Kennzeichen der Flüchtigen gemerkt hatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hamminkeln unter der Nummer 02852 / 966100 in Verbindung zu setzen.

