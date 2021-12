Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbrecher hebeln Balkontür auf - Kripo bittet um Hinweise

Brüggen (ots)

Am Dienstag zwischen 15 und 22 Uhr sind unbekannte Täter in Brüggen auf dem Eichenweg in eine Hochparterrewohnung eingebrochen. Sie hebelten eine Balkontür auf und durchwühlten in der Wohnung diverse Schränke und Schubladen. Über den Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (1115)

