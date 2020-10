Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Drei Tageswohnungseinbrüche

Nettetal-Lobberich (ots)

In drei Häuser in Lobberich haben unbekannte Täter am Mittwochabend eingebrochen.

Zwei der Häuser liegen nebeneinander an der Süchtelner Straße. Bei einem haben die Täter eine zum Garten gerichtete Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Haus verschafft und sämtliche Räume durchwühlt. Ob und gegebenenfalls was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Tatzeit hier liegt zwischen 18.15 und 21.15 Uhr am Mittwochabend. Im Nachbarhaus sind der oder die unbekannten Täter zwischen 20 und 23.30 Uhr über eine Terrassentür ins Haus gekommen und haben Schubladen und Schränke durchsucht. Auch hier steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Das ist aber im dritten Fall an der Johannes-Hessen-Straße klar. Hier fehlt der Inhalt einer Geldkassette, ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag. Auch hier kamen der oder die Täter über die Terrassentür ins Haus, und zwar zwischen 17.45 und 20.15 Uhr. Wer am Mittwochabend in der fraglichen Zeit zwischen 17.45 und 23.30 Uhr in diesem Bereich von Lobberich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kriminalpolizei./hei(960)

