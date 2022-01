Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Täter entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaschinen

Kamen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19.01.2022) haben unbekannte Täter die Schiebetür eines Transporters, der an der August-Schmidt-Straße am Straßenrand parkte, aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeuge und Maschinen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220 oder 921 0.

