Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher lösten Alarmanlage aus - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.01.2021) sind noch unbekannte Täter gegen 18:35 Uhr in das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium in der Rosterstraße in Siegen eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen waren die Täter durch ein Fenster in die Schule eingestiegen. Anschließend zerschlugen sie gleich mehrere Glastüren. Offenbar lösten die Unbekannten dadurch die Alarmanlage aus. Nach jetzigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten konnten vor Ort keine Personen angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und hofft auf Hinweise durch Zeugen unter der 0271 / 7099-0.

