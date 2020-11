Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen wegen Zündeleien

5 BMWs in Autohaus ausgeschlachtet

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

Die Polizei sucht unbekannte Täter im Bereich Krabben (Valbert). Sie zündeten Samstag, gegen 14 Uhr, die Kunststoffverpackungen zweier Glasfaser-Netzverteilern an, die am dortigen Schalthaus gelagert wurden. Dabei entstand leichter Sachschaden.

Am gleichen Tag, um 19.42 Uhr, brannte eine Papiertonne an der Goethestraße in der Korbecke. Hierdurch wurde sowohl die Tonne, als auch ein Zaun beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Heerstraße unterwegs. Sie verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Autohaus und schlachteten fünf BMW aus, darunter 1er (2x), 2er, 5er und 7er. Die Diebe entwendeten Motorhauben, Stoßstangen und Teile der Innenausstattung.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

