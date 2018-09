POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Täter flüchteten ohne Beute

Hemer (ots) - Am 12.09.2018, gegen 05.00 Uhr, vernahm eine Zeugin Geräusche aus einer Gaststätte in der Straße Bosselbar und verständigte die Polizei . Die unmittelbar danach eintreffende Beamten fanden die Gaststätte nur noch leer vor. Die Täter hatten sich zuvor unbemerkt augenscheinlich ohne Beute in unbekannte Richtung entfernt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu den unbekannten Tätern und /oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Bosselbar nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell