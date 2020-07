Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees/Bienen - Brandursache geklärt

Rees (ots)

Die Brandursache zweier Mobilheime vom Wochenende auf dem Campingplatz am Altrhein in Grietherort ist geklärt. (siehe auch Auftragsnummer 4088976) Erste Hinweise, wonach es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte, haben sich nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht bestätigt. Zwischenzeitlich steht fest, dass ein technischer Defekt an einem Kühl- bzw. Gefrierschrank Auslöser für den Brand gewesen ist, bei dem am Sonntagmorgen, 05.07.2020 gegen 05.30 Uhr, ein Mobilheim zunächst Feuer fing und durch ein Übergreifen der Flammen auch das angrenzende Mobilheim zerstört wurde. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell