Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

16-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt

Rees (ots)

Am Dienstagmorgen (16. Juni 2020) gegen 07:30 Uhr wollte eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi A1 aus einer Einfahrt auf die Empeler Straße fahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden, 16-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Greisstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Jugendliche stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Der Roller wurde sichergestellt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell