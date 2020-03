Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Unfallflucht/ Besitzer einer Mülltonne gesucht

Kerken (ots)

Am Donnerstag (26. März 2020) gegen 01.30 Uhr stand auf der Slümerstraße (L 140) zwischen Kerken und Wachtendonk eine graue Mülltonne auf der Fahrbahn. Ein 33-jähriger Mann aus Nettetal, der die Slümerstraße in Richtung Wachtendonk befuhr, konnte der Mülltonne nicht mehr rechtzeitig ausweichen. An seinem Opel Corsa entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden. Die Mülltonne wurde durch den Unfall entleert und stark beschädigt. Die Polizei sucht nun den Eigentümer der Mülltonne und Zeugen, die gesehen haben wie die Tonne auf die Straße gelangt ist. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

