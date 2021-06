Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufmerksame Frau verhindert Diebstahl einer Geldbörse

Hückelhoven (ots)

Eine 30-jährige Frau hat am Samstag (26. Juni), gegen 11.10 Uhr, den Diebstahl einer Geldbörse verhindert. Die Erkelenzerin war mit ihrem 79-jährigen Vater in einem Verbrauchermarkt Am Landabsatz und tätigte Einkäufe. Hierbei beobachtete sie eine 26 Jahre alte Frau aus Dortmund, die von hinten an ihren Vater herantrat und versuchte, dessen Geldbörse aus der Jackentasche zu ziehen. Die Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und muss sich nun für ihre Tat verantworten.

