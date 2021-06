Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW aufgebrochen

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Bereits am Donnerstag (27. Mai) drangen unbekannte Täter, im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17 Uhr, auf unbekannte Weise in den PKW eines 80-jährigen Mannes ein, der auf der Straße "Am Kreuz" abgestellt war. Aus dem Wagen wurden die Geldbörse sowie persönliche Ausweispapiere entwendet.

