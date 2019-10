Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddiebstahl dank Zeugenhinweis aufgeklärt

Heinsberg (ots)

Ein Zeuge beobachtete am 31. Oktober (Donnerstag), gegen 00.30 Uhr, wie eine männliche Person am Busbahnhof offensichtlich gerade versuchte, ein Fahrrad zu entwenden. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Beamten konnten den Täter an der Industriestraße antreffen und kontrollieren. Der aus Heinsberg stammende, 36-jährige Mann fuhr auf einem Mountainbike. Nach Belehrung gab er an, dass er zunächst an der Hochstraße den Vorderreifen eines verschlossen abgestellten Mountainbikes abmontiert habe. Diesen habe er mitgenommen zum Busbahnhof und dort von einem anderen Mountainbike den Rahmen abmontiert. Nachdem er den Rahmen des einen und den Reifen des anderen Fahrrades zusammengefügt hatte, sei er durch das Parkhaus der Heinsberg Galerie zur Industriestraße gefahren. Die Beamten stellten das Rad sicher und fertigten eine Anzeige gegen den Mann. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

