POL-HS: Polizeibericht Nr. 314 von Samstag, 10. November 2018

Kreis Heinsberg (ots) - Erkelenz - Kückhoven, Wohnungseinbruch

Am Freitag, 09.11.2018, im Tatzeitraum von 07.20 Uhr bis 21.20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentüre eines Wohnhauses auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Gangelt - Mindergangelt, Wohnungseinbruch

Ebenfalls am Freitag, hier zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr, näherten sich bislang unbekannte Einbrecher über den Garten an ein Haus und schlugen dort mit einer Steinplatte aus dem Garten ein Fenster ein. Sie stahlen ein Laptop, Bargeld und Schmuck.

Geilenkirchen, Parkhaus, Diebstahl eines Geldkartons

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Freitag, 09.11.2018, um 20:45 Uhr auf dem Oberdeck des Parkhauses an der Herzog-Wilhelm-Straße. Der Mitarbeiter eines Lotto-Geschäftes hatte gerade einen Karton mit den Tageseinnahmen in den geöffneten Kofferraum seines Pkw gestellt, als sich ein unbekannter Täter aus dem Halbschatten annäherte, plötzlich den Karton ergriff und unerkannt durch einen Fußgängerausgang flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 160cm groß, schlank, auffallend kürzere Beine im Verhältnis zum Oberkörper, auffallend große Sprintfähigkeit. Er war bekleidet mit dunkler Hose, dunkler Bomberjacke und trug ein dünnes neutrales Stofftuch über Mund und Nase, dazu eine Sonnenbrille und ein schwarzes Vollstoff-Basecap ohne Applikationen.

Zeugen, die eine entsprechende Person zur Tatzeit im oder am Parkhaus beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heinsberg (02452-9200) in Verbindung zu setzen.

