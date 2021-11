Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer Verletzten - ein Beteiligter flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnertag, 11. November, kam es gegen 11.30 Uhr im Bereich Kleine Alleestraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht - eine Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die 22-jährige Radfahrerin aus Hamm befuhr die Kleine Alleestraße in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung Östingstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem grauen Kombi, der von einem Mann mit dunklen Haaren gefahren wurde. Dieser setzte dann seine Fahrt in Richtung Östingstraße fort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (mm)

