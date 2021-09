Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 9. September, gegen 15 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung im 1.Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses auf der Tilsiter Straße. Unbekannte Täter setzten vergeblich dazu an, die Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand. Es entstand Sachschaden. Die Eindringlinge erlangten keinerlei Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.(es)

