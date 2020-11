Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Junge Sozia nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße wurde am Montagnachmittag (16. November) die 17-jährige Sozia eines Mopedfahrers aus Hamm leicht verletzt. In Höhe der Haus-Nummer 10 beabsichtigte eine 51-jährige Volkswagenfahrerin gegen 17.30 Uhr, von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Bismarckstraße abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 17-jährige Yamahafahrer aus Hamm sein Krad so stark ab, dass er zu Fall kam. Er hatte die Bismarckstraße zuvor in Richtung stadtauswärts befahren. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Seine jugendliche Beifahrerin aus Ahlen wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.(es)

