POL-HAM: Weitere Kennzeichen entwendet

Am 18. März und 19. März wurden auch am Karlsplatz und an der Warendorfer Straße hintere Kennzeichen von Autos entwendet. Betroffen waren vier Fahrzeuge - dabei handelte es sich um Autos eines Pflegedienstes und eines Autohändlers. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

