Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbrecher festgenommen

Hamm-Westtünnen (ots)

Am frühen Pfingstmontagmorgen (10. Juni) nahmen Beamte der Polizeiwache Mitte einen 39-Jährigen aus Hamm fest, der kurz zuvor auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße versucht hatte, ein verschlossenes Gartentor gewaltsam zu öffnen. Gegen 7.10 Uhr meldete sich 55-jähriger Anwohner bei der Polizei, welcher den Langfinger bei der Tatausführung beobachtet hatte. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. (es)

