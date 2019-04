Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büro an der Weststraße

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 27. April, 12 Uhr, bis Montag, 29. April, 9 Uhr, in ein Büro an der Weststraße, nahe der Nordstraße, ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten ein Laptop aus dem Büro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

