Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Autohäuser

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag, 7. April, 18.30 Uhr, bis Montag, 8. April, 9 Uhr, in drei benachbarte Autohäuser in der Straße Auf dem Knuf ein. Sie brachen eine Metalltüre auf und gelangten so in das Gebäude, in dem alle drei Unternehmen Verkaufs- und Büroräume haben. Im Inneren hebelten die Einbrecher weitere Türen auf. Sie brachen zwei Kassen auf und entwendeten Bargeld. Der Versuch, einen Tresor aufzubrechen, scheiterte. Die Täter flohen mit Bargeld und zwei ebenfalls aus einem der Geschäfte gestohlenen Fahrrädern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

