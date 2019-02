Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Citroen gestohlen

Hamm-Uentrop (ots)

Einen schwarzen Citroen DS5 entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 19. Februar, 22.30 Uhr und Mittwoch, 20. Februar 2019, 7 Uhr, an der Soester Straße, unweit der Bernhard-Ketzlick-Straße. Der Gebrauchtwagen mit HAM-Kennzeichen stand in einer Hofeinfahrt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

