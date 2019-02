Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Restaurant- Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter brach am Mittwoch, 13. Februar 2019, gegen 3.10 Uhr, in ein Restaurant an der Martin-Luther-Straße ein. Er hebelte gewaltsam die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell