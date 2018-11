POL-HAM: Ladendiebin Flucht ermöglicht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 18-Jährige ermöglichte am Mittwochmorgen, 14. November, einer unbekannten Ladendiebin die Flucht aus einem Supermarkt an der Oswaldstraße. Gegen 9.30 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin, wie die Unbekannte Süßigkeiten stahl und dann den Markt verlassen wollte. Sie sprach die Täterin an. Dabei wurde die Detektivin von der 18-jährigen Hammerin gestört. Der Diebin gelang daraufhin die Flucht. Sie ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, hat eine normale Figur und sah südländisch aus. Die Gesuchte hatte dunkle gelockte Haare mit blonden Strähnen und trug eine grau-melierte Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell