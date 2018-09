POL-HAM: 38-jähriger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 12. September, auf der Otto-Brenner-Straße. Der Mann aus Hamm war dort auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs und stieß gegen 13.55 Uhr mit einem Lastwagen zusammen. Dessen 42-jährige Fahrer aus Lünen befand sich auf einer Grundstücksausfahrt und wollte gerade auf die Otto-Brenner-Straße einfahren. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt fast 400 Euro. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell