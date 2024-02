Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bewohner durch Einbrecher aufgeschreckt

Hückeswagen (ots)

Gegen zwei Uhr am Dienstagmorgen (27. Februar) haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung in Hückeswagen-Wiehagen einzubrechen. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Brunnenweg. Um in die Wohnung zu gelangen, hatten die Täter eine Terrassentüre des Wohnzimmers aufgehebelt. Dabei waren die Bewohner durch einen lauten Knall geweckt worden. Als diese daraufhin ins Wohnzimmer kamen, stand die Terrassentüre auf; die Einbrecher waren aber bereits geflüchtet, ohne Beute gemacht zu haben.

Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell