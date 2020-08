Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Snackautomat beschädigt: Glasfront zerstört - keine Beute

Bild-Infos

Download

Moosburg an der Isar, Lkr. Freising (ots)

Der Frust dürfte groß gewesen sein, als ein oder mehrere bislang Unbekannte in der Nacht zum oder am Morgen des Freitags (20. auf 21. August) einen Snackautomaten am Bahnsteig im Bahnhof Moosburg an der Isar beschädigten. Da die mit Metall verstärkte zweite Scheibe nicht durchdrungen werden konnte, blieben er oder sie ohne Snack, Getränk oder Bargeld. Wer kann Hinweise zum Täter der Sachbeschädigung geben?

Die Bundespolizei in München ermittelt wegen eines beschädigten Snackautomaten am Bahnsteig im Bahnhof Moosburg an der Isar, Lkr. Freising. Am Bahnsteig 2/3 des Bahnhofs der ältesten Stadt im oberbayerischen Landkreis Freising war die Glasfront des Snackautomaten von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Der Spurenlage nach zu urteilen, wurde mit dem Fuß gegen die äußere Scheibe der Doppelverglasung getreten, wodurch diese splitterte und fast vollständig herausbrach. Die mit Metall verstärkte zweite Scheibe blieb intakt, sodass keine Waren und auch kein Bargeld entwendet werden konnten. Zusätzlich entstanden diverse Dellen am Blech des Automaten. Die Größe des Schadens beläuft sich auf ca. 70 cm x 50 cm. Der Automat selbst blieb funktionsfähig. Die Schadenshöhe ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Bundespolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell