Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Fotos im Gleisbereich

Hof (ots)

Um Fotos im Gleisbereich zu machen, begaben sich am Montagabend zwei Mädchen im Bereich des Hofer Hauptbahnhofes in die Gleisanlagen. Nach Hinweis eines Bahnbedienststen, konnten Bundespolizisten vom Revier Hof die beiden 14-Jährigen vor Ort antreffen. Nach der Belehrung über die Gefahren des Bahnbetriebes wurden die Mädchen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es kam zwar zu keinen Betriebsbeeinträchtigungen für den Bahnverkehr aber wegen dem verbotenen Aufenthalt im Gleis war ein Verwanrnungsgeld in Höhe von je 25 Euro fällig.

Die Bundespolizei informiert: Vor allem Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren folgen diesem gefährlichen Trend. In jedem Fall wird die Gefahr unterschätzt; besonders wenn das Fotografieren selbst alle Aufmerksamkeit beansprucht, gerät die Umgebung schnell aus dem Blick. Man verlässt sich auf die Voraussicht der Freundin oder auf sein Gehör.

Mit Alltagserfahrungen ist die Gefahr jedoch nicht zu erfassen. Auf Bahnstrecken werden hohe Geschwindigkeiten gefahren und man hört die Züge erst spät. Auch den langen Bremsweg und die Sogwirkung bei vorbeifahrenden gilt es zu beachten. Je nach Beeinträchtigung des Bahnverkehrs, kann ein Aufenthalt im Gleis oder auch eine Gleisüberschreitung weitreichende Folgen haben. Es können Bußgelder verhängt werden und bei entsprechender Gefährdung ermittelt die Bundespolizei wegen einer Straftat.

