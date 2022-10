Polizei Hamburg

POL-HH: 221019-2. Eine Zuführung nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.10.2022, 19:27 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Hermann-Kauffmann-Straße

Beamte des Polizeikommissariats 31 (PK 31) haben gestern Abend einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen. Der mutmaßlich südamerikanische Mann steht im Verdacht, zuvor mit einem bislang unbekannten Mittäter mindestens zwei versuchte Einbruchdiebstähle in Wohnungen in Barmbek-Nord begangen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte der Polizei die Einbrecher in einer Hochparterrewohnung in der Hermann-Kaufmann-Straße gemeldet. Die am Tatort eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Täter sich durch Aufhebeln von Balkontüren und -fenstern augenscheinlich zu zwei Wohnungen Zutritt verschafft hatten und bereits wieder geflüchtet waren. In den Wohnungen hatten die Einbrecher offenbar Schränke geöffnet und durchsucht, nach dem bisherigen Ermittlungsstand jedoch kein Stehlgut erlangt.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern wurden die Polizisten in unmittelbarer Tatortnähe auf zwei verdächtige Männer aufmerksam, die flüchteten, als die Beamten sie überprüfen wollten. Einen von ihnen konnten sie nach kurzer Flucht im Rübenkamp - versteckt hinter einer Hecke und Mülltonnen - antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei leistete der Verdächtige erheblichen Widerstand, in dessen Zuge sowohl er selbst als auch eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde.

Dem zweiten Verdächtigen gelang die Flucht.

Am Tatort gesicherte Spuren erhärteten den Tatverdacht gegen den Festgenommenen. Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) führten ihn einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Einbruchsdezernat (LKA 19) geführt. Insbesondere wird auch geprüft, ob der Festgenommene und sein Mittäter auch für einen, etwa eine halbe Stunde vor den beschriebenen Taten, verübten Wohnungseinbruch in der nahegelegenen Oldachstraße verantwortlich sein könnten. Die dortige Bewohnerin hatte beim Öffnen ihrer Wohnungstür Geräusche aus ihrer Wohnung gehört und anschließend festgestellt, dass bei ihr eingebrochen worden war. Die Täter hatten ihre gekippte Balkontür im Hochparterre gewaltsam geöffnet und waren in die Wohnung eingestiegen. Als die Geschädigte nach Hause kam, flüchteten sie ohne Stehlgut über den Balkon.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

