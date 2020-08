Polizei Hamburg

POL-HH: 200814-2. In Hamburg-Sternschanze: Unbekannter soll einem neunjährigen Mädchen die Leggings entwendet haben

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.08.2020, 13:27 Uhr Tatort: Hamburg-Sternschanze, Bartelsstraße

Am frühen Montagnachmittag soll ein bislang unbekannter Täter einem neunjährigen Mädchen die getragenen Leggings entwendet haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den Angaben des Mädchens befand sie sich mit einer Freundin in der Bartelsstraße. Nachdem sie auf einen Zaun geklettert sei, um Brombeeren pflücken zu können, sei der bislang unbekannte Täter unvermittelt an sie herangetreten. Der Mann soll so kräftig an ihrer kurzen Leggings gerissen haben, dass diese zerriss. Anschließend soll der Mann sofort mit der Leggings in Richtung Lindenpark geflüchtet sein. Das Mädchen ging daraufhin nach Hause und berichtete ihrer Mutter von dem Vorfall. Die Mutter verständigte schließlich die Polizei.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. Die Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) haben die Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben:

- männlich - 30 - 35 Jahre - 180 - 190 cm - schlanke Figur - heller Teint - langes Gesicht - lange, dunkle Hose (schwarz oder grün) - rot/braunes T-Shirt - orange/braunes Basecap mit weißer Aufschrift - Turnschuhe - schwarze Sonnenbrille

Zeugen, die Beobachtungen zu dem geschilderten Vorkommnis gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

