POL-HH: 191230-1. Schwerpunkteinsatz des LKA 19/Castle zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Zeit: 28.12.2019, 12:00 - 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Ermittler des LKA 19/Castle führten erneut mit Unterstützung der Landesbereitschaftspolizei und Beamten verschiedener Polizeikommissariate einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch und überprüften in diesem Zusammenhang insgesamt 197 Personen und 76 Fahrzeuge.

Zielrichtung des Schwerpunkteinsatzes war das Erlangen von Informationen zum Deliktsfeld Eigentumskriminalität insbesondere über Fahrzeuge, Bandenstrukturen und Täterverhalten.

Im Verlauf des Einsatzes konnten die Fahnder zwei verdächtige Personen feststellen, die aufgrund ihres gezeigten Verhaltens angehalten und überprüft wurden. Die beiden albanischen Männer (24, 28) führten Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut bei sich. Ein möglicher Tatort konnte bisher nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die bereits in Schleswig Holstein mit einer Einbruchstat bekannten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Polizei in Norderstedt übergeben.

Insgesamt waren rund 175 Beamte eingesetzt.

Das LKA 19/Castle wird auch in Zukunft derartige Schwerpunkteinsätze durchführen, um weiteren Einbruchstaten vorzubeugen.

