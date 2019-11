Polizei Hamburg

POL-HH: 191113-1. Erneuter Warnhinweis - vermehrte Anrufe falscher Polizeibeamter im gesamten Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Die Polizei Hamburg weist darauf hin, dass derzeit vermehrte Anrufe "falscher Polizeibeamter" im gesamten Hamburger Stadtgebiet zu verzeichnen sind. Im Fokus stehen hier zumeist ältere Menschen.

Die Fachdienststelle des LKA für Trickbetrug/-diebstahl (LKA 433) hat in den vergangenen Tagen jeweils 40-50 angezeigte Taten verzeichnet. Besonders auffällig ist derzeit, dass Anwohner von Seniorenwohnanlagen von den Betrügern kontaktiert werden.

Die Betrüger stellen sich nach wie vor bei ihren Anrufen bevorzugt als Polizeibeamte vor und nutzen den amtsimmanenten Vertrauensvorschuss, der bei diesen Berufsgruppen insbesondere noch bei älteren Mitbürgern vorhanden ist (sogenannter "Call-Center-Betrug" oder "Falscher Polizeibeamter").

Die Betrüger beziehen sich in Ihren Anrufen auf vermeintliche Einbrüche oder andere Eigentumsdelikte in der näheren Umgebung der Senioren und geben vor, das Hab und Gut der Angesprochenen in Sicherheit bringen zu wollen.

Hierzu wird ein Polizeibeamter angekündigt, der zur Sicherung Geld und Wertsachen abholen wird, alternativ soll das Geld an öffentlichen Orten zur Abholung deponiert werden. Häufig werden die älteren Menschen auch aufgefordert, in einem angeblichen Ermittlungsverfahren mitzuwirken und so bei der Ergreifung der Täter mitzuhelfen.

In einer dieser Varianten werden die örtliche Polizei und auch Mitarbeiter der Banken und Sparkassen als korrupt und ebenfalls kriminell dargestellt, um die Senioren systematisch zu verunsichern. Darüber hinaus werden sie häufig unter enormen Zeitdruck gesetzt, damit die Angerufenen kaum Zeit haben, das Gehörte zu verarbeiten und kritisch zu hinterfragen.

In einem aktuellen Fall wurde ein 85-Jähriger in einem Anruf zunächst mit der "Enkeltrick-Masche" zur Bereitstellung einer höheren Bargeldsumme aufgefordert. Kurze Zeit später erhielt er einen erneuten Anruf, angeblich von einem Mitarbeiter des LKA. Dieser teilte dem Geschädigten nun mit, dass es sich bei dem zuvor erfolgten Anruf um eine Betrugsmasche gehandelt habe. Um die Betrüger nun festzunehmen zu können wurde der 85-Jährige aufgefordert, das Geld wie zuvor vereinbart an einem öffentlichen Platz bereitzustellen. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Als keine erneute Kontaktaufnahme von Seiten des "LKA" erfolgte, wurde der Geschädigte nun misstrauisch und kontaktierte die Polizei.

Die Polizei weist erneut darauf hin,

- dass die Polizei niemals Informationen zu Bankdaten, Kontoständen oder Inhalten von Schließfächern erfragt. Auch fragt sie nicht nach Verstecken von Wertsachen und Geld.

- dass die Polizei Menschen niemals unter dem Vorwand, Ermittlungsbehörden unterstützen zu müssen, unter Druck setzt!

- dass die Polizei niemals auffordern würde, Geld von der Bank abzuheben und dieses im Haus für eine Übergabe zu deponieren oder an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben.

Sollten Sie derartige Anrufe erhalten:

- Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und nehmen Sie sich Zeit, die Anrufe zu überdenken.

- Wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens und erzählen Sie ihr von den Anrufen - egal, welche Anweisungen Sie vom Anrufer erhalten haben!

- Wählen sie die 110 (oder eine eigens recherchierte Nummer) und sprechen Sie mit der richtigen Polizei!

Th.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Evi Theodoridou

Telefon: +49 40 4286-56214

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell