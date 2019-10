Polizei Hamburg

POL-HH: 191008-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.10.2019, 05:55 Uhr Unfallort: Hamburg-Neustadt, Bei den St. Pauli-Landungsbrücken / Helgoländer Allee

Bei einem Verkehrsunfall ist heute Morgen ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt / West (VD 2) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw Opel Astra die Straße Bei den St. Pauli Landungsbrücken in Richtung Baumwall. Als er bei Grünlicht zeigender Ampel die Kreuzung zur Helgoländer Allee geradeaus passieren wollte, kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer. Hierdurch wurde dieser durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert. Entgegen der ersten Folgeerkenntnisse zu seinem Gesundheitszustand wird er dort derzeit intensivmedizinisch behandelt und ist nicht verstorben.

Aus welcher Richtung der Radfahrer auf die Kreuzung gefahren war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass es sich bei ihm um einen 22-jährigen Briten handelt. Der 54-jährige Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Seinen Pkw, an dem erheblicher Sachschaden entstanden war, stellten die Verkehrsermittler als Beweismittel sicher.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße Bei den St. Pauli Landungsbrücken in östliche Fahrtrichtung voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell