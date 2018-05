POL-HH: 180430-5. Zeugenaufruf nach Geldautomatensprengungen in Hamburg-Barmbek und Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots) - Tatzeiten: 28.04.2018, 03:20 Uhr und 30.04.2018, 03:27 Uhr Tatorte: Hamburg-Barmbek, Fuhlsbüttler Straße und Hamburg-Eppendorf, Eppendorfer Landstraße

Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Hamburg-Barmbek und einer Geldautomatensprengung in Hamburg-Eppendorf bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Kommissionsermittlungen (LKA 44) übernommen.

Am frühen Samstagmorgen hörten Zeugen einen lauten Knall und sahen anschließend einen Mann aus einer Bank in der Fuhlsbüttler Straße laufen. Dieser stieg auf ein Motorrad bzw. einen Motorroller, der von einem zweiten Mann gefahren wurde. Der Fahrer wartete gegenüber der Bank in der Emil-Janßen-Straße und die beiden Männer flüchteten im Anschluss mit dem Motorrad/Motorroller in Richtung Rübenkamp. Im Rahmen der Sofortfahndung konnten die beiden Männer, die nach Zeugenangaben dunkel gekleidet waren und Motorradhelme trugen, nicht mehr angetroffen werden.

In der Bank konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass offenbar versucht wurde, den dortigen Geldautomaten zu sprengen. Dieser wies starke Beschädigungen auf, wurde allerdings nicht aufgesprengt.

Am frühen Montagmorgen wurden Zeugen in Hamburg-Eppendorf auf einen lauten Knall in den Räumlichkeiten eines Geldinstituts aufmerksam. Anschließend sahen sie zwei Personen, die mit einem Motorrad/Motorroller davon fuhren. Eine Fahndung mit sieben Funkstreifenwagen führte nicht zu deren Festnahme. Bei der Aufsuche des Geldinstituts stellten die Polizeibeamten fest, dass der dortige Geldautomat aufgesprengt und aus ihm eine bislang unbekannte Bargeldsumme entwendet worden war.

Durch die Sprengung des Geldautomaten wurden auch vier Scheiben im Vorraum der Bank zerstört.

Die Ermittler des LKA 44 prüfen nun, ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Umfeld der späteren Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Uh.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Heike Uhde

Telefon: 040-4286 56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell