Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Klavier aus Transporter entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Über einen Zeitraum von dreieinhalb Wochen stand ein Transporter der Marke Opel auf einem Parkplatz in der Buddestraße in Bensberg und wurde nicht bewegt. Unbekannte haben in diesem Zeitraum die Hecktür des Transporters aufgebrochen und aus dem Laderaum ein Klavier gestohlen. Der Wert des Klaviers war bei Anzeigenaufnahme am gestrigen Vormittag (09.09.) nicht bekannt. Ob weitere Gegenstände fehlen, konnte noch nicht genau gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02202 205-0 entgegen. (ct)

