POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pedelec-Fahrerin übersehen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein Auto-Fahrer an der Kreuzung Pannenberg / Alte Wipperfürther Straße eine Fahrrad-Fahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 61-jährige Radlerin leicht verletzt.

Im Berufsverkehr war gestern (20.03.) gegen 08.30 Uhr ein 49-jähriger Bergisch Gladbacher mit seinem Nissan auf der Straße Pannenberg in Richtung B506 unterwegs. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens staute es von der Einmündung auf die Straße Pannenberg zurück. Als er an der Einmündung ankam, beabsichtige er nach links abzubiegen. Der Bergisch Gladbach tastete sich vorsichtig vor. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin. Die Bergisch Gladbacherin, die auf der B506 auf dem Geh-und Radweg in Richtung Paffrather Straße unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr gegen die Fahrertür des Nissans.

Die Rad-Fahrerin stürzte und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung brachte ein Krankenwagen sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1600 Euro geschätzt. (shb)

