POL-RBK: Overath - Einbrecher stahlen Laptop und Bargeld

Overath (ots) - Am Dienstag ist in eine Dachgeschosswohnung an der Kölner Straße in Vilkerath eingebrochen worden.

Unbekannte nutzten gestern (11.09.) zwischen 06.00 und 16.00 Uhr die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße. Sie hebelten die Wohnungseingangstüre auf und durchsuchten anschließend mehrere Schränke. Die Diebe stahlen etwas Bargeld und einen Laptop und entkamen unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

