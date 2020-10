Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Doppeltes 40-jähriges Dienstjubiläum in der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta +++ Kreikebaum und Sieveke erhalten ihre Urkunde durch Polizeipräsident Kühme +++

Doppeltes Jubiläum innerhalb der Führungsebene der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/Vechta: Gleich zwei Mal durfte der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, am heutigen Freitag die Urkunde für eine 40-jährige Dienstzugehörigkeit überreichen. Sowohl der Inspektionsleiter der PI Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum, als auch sein Vertreter Walter Sieveke wurden durch Kühme im Rahmen einer Feierstunde geehrt. Der 57-jährige Kreikebaum leitet seit diesem Sommer die PI Cloppenburg/Vechta, nachdem er vorher unterschiedliche dienstliche Führungsfunktionen innerhalb der Polizeidirektion Oldenburg wahrgenommen hatte. "Ich freue mich sehr, einem so langjährigen Weggefährten diese Urkunde aushändigen zu dürfen. 40 Jahre im Dienst der Polizei Niedersachsen - das verdient Dank und Anerkennung", so Kühme. Der Polizeidirektor Kreikebaum selbst erinnert sich an diesem Jubiläumstag gerne an seine ersten Erfahrungen im Polizeidienst zurück: "Das erste Mal die Uniform tragen zu dürfen war für mich damals eine Ehre und ist es auch heute noch." Aber nicht nur der Inspektionsleiter hatte allen Grund zur Freude, auch sein Vertreter, welcher zugleich den Dienstposten des Leiters Einsatz in der PI Cloppenburg/Vechta bekleidet, freute sich über die Urkundenübergabe durch den Polizeipräsidenten. "Es ist schön, dass das jahrelange Engagement für den Dienstherrn mit einer solchen Auszeichnung gewürdigt wird", freute sich Sieveke. Der 56-jährige Polizeidirektor Sieveke gehört seit 2004 der PI Cloppenburg/Vechta an und gilt dort als absolutes Urgestein. "Walter Sieveke ist seit langer Zeit im Bereich der PI Cloppenburg/Vechta tätig und ist für uns durch seine enge Verwurzlung mit dieser Region eine wertvolle Stütze, auch ihm spreche ich Dank und Anerkennung aus", sagte Kühme.

