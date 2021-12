Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Essen und Staatsanwaltschaft Duisburg ermitteln nach Tod von 88-jähriger Frau - Zeugenaufruf - Oberhausen - Alsfeld:

Oberhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitages (3. Dezember 2021, gegen 06:00 Uhr) meldete sich ein 53-jähriger Mann bei der Polizei Oberhausen und gab an, seine 88-jährige Mutter tot in ihrer Wohnung an der Graudenzer Straße aufgefunden zu haben.

Aufgrund der Gesamtumstände vor Ort geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission der Polizei Essen hat die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg übernommen. Der 53-jährige Sohn wurde noch in der Wohnung festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion des Leichnams der 88-Jährigen bestätigte den Verdacht eines Tötungsdeliktes.

Wenn Sie im Zeitraum vom 2. - 3. Dezember verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche im Bereich der Graudenzer Straße wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Essen unter 0201/829-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell