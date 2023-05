Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (584) Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11.05.2023) auf Freitag (12.05.2023) brach ein unbekannter Täter einen Geldautomaten im Vorraum eines Supermarkts im Fürther Norden auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 00:50 Uhr brach der unbekannte Täter gewaltsam in die Innenräume des Supermarktes in der Seeackerstraße ein. Hierzu brachte er ein Loch in der Glasscheibe des Geschäfts (rechts neben der Abstellfläche für Einkaufswägen) an und gelangte so in den Vorraum des Supermarktes.

Hier hebelte er den dort befindlichen Geldautomaten auf, entwendete eine Geldkassette und flüchtete. Die Höhe des Entwendungsschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bezüglich des unbekannten Täters ist lediglich bekannt, dass dieser dunkel gekleidet war und einen Rucksack mit sich führte.

Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die um den Tatzeitpunkt herum auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

