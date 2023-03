POL-MFR: (395) Autofahrerin nach Unfallflucht ermittelt

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (30.03.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Nürnberg-Langwasser. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können. Der 68-jährige Fahrer eines Kia befuhr gegen 16:50 Uhr die Otto-Bärnreuther-Straße aus Richtung Langwasser Süd kommend in ...

mehr