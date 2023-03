Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (327) Schadensträchtiger Einbruch in Agrarfachhandel - Zeugen gesucht

Herrieden (ots)

In der Nacht von Freitag (10.03.2023) auf Samstag (11.03.2023) brachen bislang unbekannte Täter in einen Agrarfachhandel im Herriedener Gemeindeteil Mühlbruck (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 07:45 Uhr Zugang zu dem Gelände am Mühlbruck. Aus einer Lagerhalle entwendeten sie Waren, deren Gesamtwert im sechsstelligen Bereich liegt. Zudem richteten die Täter einen erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro an.

Auf Grund von Art und Umfang der entwendeten Waren muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die für den Abtransport ihrer Beute mit einem Lkw auf das Firmengelände gefahren sein müssen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere in der Nacht einen Lkw im Bereich des Firmengeländes gesehen haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell